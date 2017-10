Am 21. Oktober präsentierten die Fricktaler Landfrauen Köstliches zum Degustieren und wunderschöne Herbstdekorationen rund ums Thema Kürbis in der Bibliothek Wallbach. Viele Besucher konnten von den Tipps und Tricks der beiden Landfrauen profitieren und sich von den feinen Kürbisgerichten überzeugen lassen. Die entsprechenden Rezepte wurden gerne mitgenommen. In den neuen Medien - vom Thriller bis zum Landfrauenbackbuch - wurde rege geschmökert und zahlreiche Bücher wurden ausgeliehen.