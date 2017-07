Die etwas andere und fröhliche Begehung durch die Altstadt Solothurn am Samstag, 15. Juli 17 um 16.00 Uhr! Der freischaffende Stadt(ver)führer Markus von Arx (ver)führt Sie mit seiner aktuellen Themenführung: „Handwerker & Zünfte, ohne die Solothurn nicht so schön und reich geworden wäre“ durch die Altstadt. Sie erfahren einiges über das Gewerbe und die Zünfte mit ihrer ehemaligen Macht. Von den Handwerkern, die sich teils in unbekannten und stillen Gässchen angesiedelt hatten, hören wir einige interessante und amüsante Anekdoten. Wir gehen den Spuren der ehemaligen Zunfthäuser nach, bestaunen die kunstvoll verzierten Brunnen, die für die Stadt lebenswichtig waren, und beenden den Streifzug durch die Altstadt im Restaurant «Flora». Das Flora besitzt das „Pintenschankrecht“ seit dem Jahre 1842 und ist eines der letzten und ältesten erhaltenen Quartierbeizli der Altstadt. Dabei geniessen wir ein Glas Soledurner-Wy oder ein kühles Bier. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Besammlung: Samstag, 15. Juli 17, 16.00 Uhr, Baseltor Aussenseite. CHF 10.00 p. Person ohne Getränke. Habe ich Sie gluschtig gemacht und möchten Sie noch mehr über die verschiedenen Angebote des Stadt(ver)führers erfahren? Weitere Informationen auf meiner Homepage: www.stadtverführungen.ch.