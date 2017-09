Ausdruckskraft, Pepp, Zehenspitzengefühl und Leidenschaft für die Bewegungskunst zeigten am Wochenende die über 260 Tänzerinnen und Tänzer im vollbesetzten Kurtheater Baden bei zwei Schulvorstellungen der Wettinger Tanzschule «DanceTown». Deren Leiterin, Daniela Bianchi, kreierte zusammen mit einem Team von mehreren hochkarätigen Ausbildnern und Choreographen die Gesamtshow «Right Now». Die Mitglieder der verschiedenen Ensembles und Showteams – ab fünfjährig bis erwachsen – begeisterten in vielfältigen Kostümen und vor stimmungsvoll farbigem Hintergrund das Publikum mit zahlreichen Showblocks quer durch verschiedene Tanzstilrichtungen, hauptsächlich Contemporary Jazz, über Hip Hop, Breakdance bis zum klassischen Ballett. Einige der Schülerinnen und Schüler von «DanceTown» erreichten mittlerweilen dank stetem Training ein bemerkenswert hohes Niveau. Das Showteam «Estimation» wurde bereits mehrfach preisgekrönt und erhält inzwischen Engagements bei verschiedenen Events. «DanceTown» führt die jährlich stattfindenden Schulvorstellungen alle zwei Jahre auf der Bühne des Badener Kurtheaters durch und arbeitet unter anderem in Partnerschaft mit dem Sportgymnasium der Alten Kantonsschule Aarau. (www.dancetown.ch)

Simon Tschurr