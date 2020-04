Gratulation zum Geburtstag

Happy Birthday liebe Rössli Peter

Heute am 27. April an deinem 70igsten Geburtstag würde das Rest. Rössli bestimmt aus allen Nähten platzen wenn alle Gäste aus Nah und Fern dir zu deinem Ehrentag gratulieren könnten. Leider nimmt das Corona Virus auch bei dir keine Rücksicht auf diesen ehrenvollen Tag. Darum gratulieren wir auf diesem Weg ganz herzlich zum 70igsten Geburtstag und wünschen weiterhin gute Gesundheit. Es ist schön dass es dich gibt und sagen Danke für die gute Nachbarschaft. Du begegnest uns und allen Gästen immer aufgestellt und freundlich. Jeder Gast fühlt sich in deinem Gasthaus wohl. Vielen Verein gegenüber zeigst du dich immer grosszügig und zuvorkommend. Du bist ein positiver Werbeträge für ganz Eiken. Leider können wir den grossen Dank wegen der speziellen Situation nicht persönlich überbringen. Dir gebührt ein riesengrosses Dankeschön für alles was du für uns "Eiker" und das ganze Fricktal täglich bist und leistest. Wir wissen hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine tüchtige Frau, mit Ruth im Rücken hast du natürlich das grosse Los gezogen. Dir Peter und Ruth ein herzliches Danke, mit der grossen Hoffnung, dass die schwierige Zeit bald ein Ende nimmt.

Deine Nachbarn Anna Maria und Hermann Schweizer