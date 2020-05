Gratulation zum 85. Geburtstag!

Am 24. Mai feiert Anna Gross-Allemann in Bettlach ihren 85. Geburtstag im Kreise der Familie. Anna ist gut zwäg, auch wenn manche Sachen nicht mehr so schnell wie früher gehen. Sie verfolgt die Abenteur ihrer Kinder und Grosskinder aufmerksam und nimmt gerne Anteil. Einen grossen Teil ihrer Zeit widmet sie dem Nähen und Kreieren von schönen Kleider - einem Hobby, das während dem langen Arbeitsleben zu kurz kam.

Liebe Anna, liebe Mamama wir alle gratulieren herzlich und wünschen Dir viele gesunde Jahre dazu!

Peter, Kinder, Schwiegerkinder und Grosskinder