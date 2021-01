Gratulation zum 80. Geburtstag

Am Freitag, 5. Februar 2021 kann Heidi Meier-Heiniger an der Bächenmoosstrasse 16 in Dintikon ihren 80. Geburtstag feiern. Coronabedingt wird die Feier in einem kleineren Rahmen stattfinden als ursprünglich geplant, aber trotzdem freut sich die Jubilarin auf das Wiegenfest.

Familie und Freunde sowie die Einwohner und die Behörde von Dintikon gratulieren Heidi Meier-Heiniger von Herzen zum Geburtstag und wünschen ihr für die Zukunft alles Liebe und Gute, vor allem aber gute Gesundheit und "vell Gfröits".