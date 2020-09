Girls & Boys Day: lernen, lachen und erleben

Kürzlich fand von 13 bis 18 Uhr der sechste Girls & Boys Day der Region Olten-Gösgen im Jugendwerk Olten statt. Die Jugendlichen besuchten ein bis zwei Workshops und genossen die Zeit unter Gleichaltrigen. Am diesjährigen Girls & Boys Day nahmen 32 Jugendliche aus acht Gemeinden der Bezirke Olten und Gösgen teil. Zum ersten Mal fand der Anlass an einem Mittwochnachmittag statt. Um 13 Uhr trafen die Teilnehmenden beim Jugendwerk in Olten ein. Die erste Workshoprunde startete um 13.30 Uhr. Nach einer Zvieripause mit Verpflegung folgte um 16 Uhr die zweite Workshoprunde. Um 18 Uhr machten sich die Teilnehmenden glücklich und mit neuen Einblicken und Erfahrungen auf den Nachhauseweg. Das Angebot umfasste vielfälltige sportliche und kreative Workshops; Von Akrobatik, Backwerkstatt, Do it yourself, Drinks mixen, und Fotografie über Hip Hop & Streetdance, Skaten sowie Tonstudio. In den Workshops aber auch in der Pausenzeit wurde bei sommerlichen Temperaturen viel gelernt, erlebt und gelacht.

Stefanie Wyss