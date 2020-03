Gewerbeverein Entfelden: Öffentlicher Anlass mit dem Solarpionier Louis Palmer

CRC: Der Gewerbeverein Entfelden führt am Mittwoch, 25. März 2020, den öffentlichen und kostenlosen Frühlingsevent mit dem spannenden Thema «Mit der Kraft der Sonne rund um die Erde» durch.

Als junger Mann träumte Louis Palmer von einer Weltreise mit einem Solarmobil. Was als Kindheitstraum begann, wurde zu einer unglaublichen Geschichte: Als junger Lehrer hatte er weder Geld noch eine Ahnung von Technik, als er sich dran machte, ein solar betriebenes Auto selber zu bauen, um damit als erster Mensch die Erde zu umrunden.

Beim packenden Referat erzählt er, wie er es trotzdem geschafft hat, mit null Startkapital und ohne technisches Know-how seinen Traum zu verwirklichen. Seine Reise wurde von einem gigantischen Medienecho begleitet und in seinem «Solar-Taxi» fuhren sogar Staatsoberhäupter, Stars und der UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon mit.

Träume verwirklichen

Der Vortrag zeigt auf unterhaltsame Weise, dass es immer Lösungen gibt – dank Beharrlichkeit, Team-Spirit und Kreativität. Ganz nach dem Motto von Louis Palmer: «Never give up», «Ask for help» und «Be creative». So kann jeder und jede seine eigenen Träume in die Realität umsetzen.

Öffentlicher Event für alle

Mit diesem öffentlichen Anlass spricht der Gewerbeverein Entfelden nicht nur seine Mitglieder an, sondern alle Personen, die sich für Mobilität, Emotionen und Abendteuer interessieren.

Anmeldung und Detailinfos zum Event

Datum: Mittwoch, 25. März 2020

Ort: Golf-Pavillon Hotel aarau-WEST, Muhenstrasse 48, 5036 Oberentfelden

Zeit: 19.00 Uhr bis ca. 20.30 Uhr

Danach: Apéro

Anmelden: Bis Freitag, 20. März 2020, per Mail an: r.raess@elra.ch