Geschichtenzeit in der Bibliothek Eiken

Buchstart ist ein gesamtschweizerisches Projekt zur Frühsprachförderung und zur ersten Begegnung von Kleinkindern mit Büchern. Bilderbücher sind nicht nur eine grosse Hilfe beim Spracherwerb, sie fördern auch die Gesprächskultur innerhalb der Familie und bieten Trost und Geborgenheit. Die Bibliothek Eiken-Münchwilen-Sisseln ist eine Buchstart-Bibliothek und organisiert so auch immer wieder Anlässe für die Kleinsten.

Leider mussten seit Frühling sämtliche Veranstaltungen abgesagt werden. Nun wagte das Bibliotheksteam am Mittwoch, 16. September 2020, einen ersten Anlass unter Einhaltung eines Schutzkonzepts (u.a. Maskenpflicht für Erwachsene, Anmeldung mit Teilnehmer-Beschränkung).

Für Kinder ab drei Jahren wurde die Leseanimatorin Pia Lanz-Kaiser engagiert und man freute sich riesig, endlich wieder etwas anbieten zu können, wenn auch in eingeschränkter Weise. Die 7 Erwachsenen und 11 Kinder lauschten ganz gespannt und mucksmäuschenstill der wunderbar witzigen Geschichte „Elsa, Mulle und die Picknickpanne“, in der das Eichhörnchen Elsa und Maulwurf Mulle picknicken wollen. Doch es ist gar nicht so einfach, den perfekten Platz für ein perfektes Picknick zu finden - hier ist es zu sonnig, da zu steil, dort zu schattig und wieder woanders zu laut. Am Ende sind die beiden Freunde wieder daheim angekommen - und stellen geknickt fest, dass die Picknicktasche ein Loch hatte und sie unterwegs ihren ganzen tollen Proviant verloren haben. Zum Glück haben ihre Freunde die Leckereien gefunden und aufgelesen, sodass es am Ende vielleicht kein perfektes, dafür aber ein sehr lustiges und geselliges Picknick wird!

Das normalerweise von den Bibliothekarinnen organisierte Zvieri hätte anschliessend natürlich perfekt gepasst. Man hielt sich jedoch an die Empfehlungen, keine Teller mit Knabbereien oder Bastelsachen zum Teilen aufzustellen. Strahlende und gespannte Kinderaugen, sowie dankbare Feedbacks der erwachsenen Besucher waren für das Bibliotheksteam die Bestätigung, dass das Hören einer Geschichte auch in kleinerem, angepassten Rahmen trotz Einschränkungen viel Freude bringt - ein kleines Stück Normalität in dieser schwierigen Zeit!

www.bibliothek-eiken.ch