Generalversammlung vom Männerchor Wangen bei Olten

Pressebericht von der 104. ord. Generalversammlung des Männerchors Wangen bei Olten im Bärenzunfthüsli

Der Präsident Hans Peter Künzli begrüsst pünktlich um 18.45 Uhr die anwesenden Ehrenmitglieder Erna Müller und Walter Pagani sowie alle Versammlungsteilnehmer. Einen herzlichen Willkommensgruss richtet er an Giorgio Riso.

Entschuldigt: Ernst Arnet

Der Dirigent Roland Basler stimmt das Eröffnungslied «Heaven is A Wonderful Place» an.

Der Präsident macht folgende Feststellungen:

dass die Versammlung rechtzeitig einberufen worden ist.

dass die Versammlung mit 22 Anwesenden beschlussfähig ist.

dass das Protokoll vom Aktuar Hans Jörg Burri geführt wird.

dass Peter Leimgruber die Versammlung früher verlassen muss.

René Arlati wird als Stimmenzähler vorgeschlagen und gewählt

die Traktandenliste wird genehmigt

Anträge sind keine eingegangen.

Die Traktandenliste und der Entwurf des Jahresprogrammes, ist mit der Einladung an die Mitglieder verschickt worden.

Genehmigung des Protokolls von der letzten Generalversammlung

Weder die Beschlüsse, noch das Protokoll der letzten Generalversammlung wurde angefochten. Es wurden auch keine Änderungen oder Ergänzungen verlangt. Das Protokoll der 103. Generalversammlung wurde einstimmig genehmigt. Die Beschlüsse der Versammlung sind somit rechtskräftig.

Hans Peter Künzli verliest seinen detailliert abgefassten Jahresbericht. Erfreut hob er hervor, dass Walter Pagani, der den Männerchor über 20 Jahre lang dirigierte, seit gut einem Jahr mit seiner schönen Stimme den Chor verstärkt.

Das Jahresprogramm 2019 war recht intensiv. Denken wir an das regnerische Hoffest bei Mathias Andergg, das Muttertagsingen in den Altersheimen, das Sängertreffen in Kappel am 29.06.2019, das leider abgesagt werden musste. Die Vereinsreise in die «Bündner Herrschaft», der Auftritt am Dorffest respektive an der Einweihung des neuen Kindergartens, das Sängertreffen in Däniken, die Mitgestaltung des Gottesdienstes in der ref. Kirche, Wangen bei Olten, das Weihnachtssingen in den Altersheimen mit anschliessendem Jahresschlussessen mit den «Sängerfrauen» im Restaurant

Feldschlösschen.

Ganz speziell dankt der Präsident in seinem amüsanten Bericht unserem Dirigent Roland Basler, der mit «Herzblut» die Sänger fordert und zu einem hohen gesanglichen Niveau gefördert hat. Er amtet bereits fünf Jahre und es ist des Sängers Wunsch, dass Roland Basler uns als Dirigent noch lange erhalten bleibt. Stolz sind wir auch auf seine musikalischen Einlagen an Vereinsauftritten mit seiner geliebten Trompete.

Nicht unerwähnt liess der Präsident in seinem Bericht die Auflösung des Sängerbundes Olten/Gösgen (SVOG). Leider liessen sich für die Vorstandsarbeiten im SVGO keine Mitglieder finden.

Der Präsident richtet ein herzliches Dankeschön an alle Sänger, an die Vorstandsmitglieder und Chargierten, an alle Ehren- und Passivmitglieder sowie an alle Gönner, die zum guten Gelingen und Wohle des Vereins beitragen. Sein Ziel ist es, die Vereinsaktivitäten zu fördern, auszubauen, die vorhandene gute Kameradschaft zu pflegen und fröhliche sowie gesangliche gute Auftritte in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Bericht des Dirigenten Roland Basler mit Rückschau auf des Berichtsjahr 2019 und Ausblick auf das neue Vereinsjahr 2020. Der Dirigent Roland Basler dankt den Sängern für den grossen Einsatz und dem Präsident sowie dem Gesamtvorstand für sein Wirken. Auch er liess erkennen, dass ein strenges und anspruchsvolles Vereinsjahr zu Ende gegangen ist, das von allen Mitgliedern viel abverlangt hat.

Sein Ziel für das bereits angelaufene neue Vereinsjahr ist ein starkes Augenmerk auf den Ausbau und die Pflege des Repertoires im Vereinsjahr 2020. Aber auch 12 bis 15 Lieder möchte er neu einstudieren um ein Strauss an Liedern jederzeit vortragen zu können.

Kassenbericht und Revisorenbericht

Der Kassier Mathias Anderegg erläutert die Jahresrechnung 2019. Sie schliesst bei Aufwendungen von Fr. 9'718.- und Einnahmen von Fr. 9'869.- mit einem leichten Plus von Fr. 151.- ab.

Flüssige Mittel Fr. 16'124.50

Der Kassier dankt allen Gönnern, Spendern und Passivmitgliedern die den Verein unterstützen, sei es mit Beiträgen oder dem Besuch unserer Veranstaltungen.

Der Präsident teilt mit, das die Revisoren Bernhard Kissling und Roman Felder, die Jahresrechnung geprüft und alles i.O. befunden haben. Der Revisorenbericht wird von Roman Felder mündlich vorgetragen und Mathias Anderegg für die saubere Rechnungsführung gedankt. Ohne Gegenstimme wird die Jahresrechnung 2019 und der Revisorenbericht abgenommen und dem Kassier für die gute Buchführung mit Applaus nochmals gedankt. Der Vorstand wird ohne Gegenstimme entlastet.

Hansruedi Kissling, will als Vizepräsident und Mathias Anderegg als Kassier zurücktreten. Der Präsident dankt beiden Vorstandsmitgliedern für die über viele Jahre geleistete Arbeit und für ihr Engagement. Mit einem kleinen Präsent und mit grossen Applaus, verbunden mit einem herzlichen «Dankeschön». werden beide Chargierten von ihrer Vorstandsarbeit entlastet und verabschiedet. Als neue Vorstandsmitglieder werden Franz Hegglin und Fritz Tschopp vorgeschlagen. Beide werden ohne Gegenstimme und mit grossem Applaus gewählt. Franz Hegglin wird als Kassier vorgeschlagen und ohne Gegenstimme gewählt.

Die Versammlungsteilnehmer nehmen nochmals Abschied von einem geliebten Menschen und Sängerkollegen Heribert Ledl im stillen gedenken und in geistiger Verbundenheit. Heribert, danke für alles was du für den Verein gemacht hast.

Vereinsaustritte gab es erfreulicherweise keine.

Vereinseintritte Im Vereinsjahr 2020 konnten mit Walter Pagani, Peter Peier, Giorgio Riso, und Erich Leimgruber vier neue Sänger, die mit grossem Applaus aufgenommen werden. Der Männerchor hofft auf weitere Verstärkung.

Jahresprogramm 2020

Auch das Vereinsjahr 2020 bringt dem Verein abwechslungsreiche Veranstaltungen. Der Entwurf des Jahresprogrammes wird diskutiert und entsprechend den Voten mutiert.

René Arlati wird das Programm überarbeiten und den Vereinsmitgliedern zustellen.

Jahresbeitrag 2020

Der Vorstand beantragt, den Jahresbeitrag wie bisher von Fr. 100.00 zu belassen. Der Antrag wird ohne Gegenstimme angenommen.

Budget 2020

Mathias Anderegg erläutert das Budget, welches bei Aufwendungen von Fr. 9'500.- mit einem ausgeglichenen Ergebnis schliessen wird. Budgetiert wurde mit dem neuen Mitgliederbestand und einem Jahresbeitrag von Fr. 100.- pro Mitglied sowie zusätzlichen Einnahmen von Gönnern, Spendern und Passivmitgliedern.

Das Budget 2020 wird ohne Wortmeldung und ohne Gegenstimme angenommen.

Wahlen

Gemäss Art. 14 der Vereinsstatuten ist von der Generalversammlung namentlich der Präsident und der Kassier zu wählen. Der übrige Vorstand konstituiert sich selbst.

Hans Peter Künzli stellt sich verdankenswerterweise als Präsident weiterhin zur Verfügung. Er wird einstimmig und mit grossem Applaus wieder gewählt.

Franz Hegglin wird einstimmig als Kassier, respektive als Nachfolger von Mathias Anderegg gewählt.

Als Nachfolger von Hansruedi Kissling wird Fritz Tschopp in den Vorstand gewählt.

Der Vorstand setzt sich neu wie folgt zusammen:

Hans Peter Künzli Präsident

Franz Hegglin Kassier

Hans Jörg Burri Aktuar

Fritz Tschopp

Markus Luginbühl Materialverwalter

René Arlati Beisitzer

Weiter wird Walter Pagani - also der langjährige Chorleiter - als Vizedirigent und Roman Felder als zweiter Fähnrich respektive als Stellvertreter von Jo Mauron gewählt. Beide haben die Wahl angenommen. Im Klartext bedeutet das, dass die beiden in ihren Ämtern neu gewählten Kollegen die Voraussetzungen und die Persönlichkeit zur perfekten Ausübung dieses wichtigen Ehrenamtes mitbringen.

Es sind keine Anträge eingegangen.

Ehrungen

Fünf Sänger wurden für sehr guten Besuch der Gesangsproben und Veranstaltungen (Messgrösse 40) ausgezeichnet:

Rang Joseph Ingold 39/40 Rang Fritz Tschopp 38/40

Bernhard Wyser 38/40

Rang René Arlati 37/40 Rang Hans Peter Künzli 35/40

Markus Luginbühl 35/40

Rang Walter Pagani 34/40

Für langjährige Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet:

Bernhard Wyser Eidg. Veteran 50 Jahre

Bernhard Kissling Eidg. Veteran 35 Jahre

René Arlati Kant. Veteran 30 Jahre

Der Präsident dankt einigen Mitgliedern ganz speziell für ihren Einsatz zum Wohle des Vereins und übergibt ihnen als Dank und Anerkennung eine Aufmerksamkeit, die sehr geschätzt wurde.

Besten Dank der Bärenzunft für die Benützung der schönen Lokaliotät.

Verschiedenes

Oskar Dietschi stellt den Antrag weisses Hemd mit langen Ärmeln zu beschaffen. Der Vorstand wird Antrag prüfen.

J. Burri macht beliebt, darüber nachzudenken und die Möglichkeit zu prüfen, ob nicht auch die Partnerinnen von verstorbenen Sängerkollegen zum Jahresabschlussessen einzuladen sind.

Die offizielle Generalversammlung schliesst um ca. 20.30 Uhr

Bei einem geselligen und gemütlichen Beisammensein mit feinem Nachtessen wird der GV-Abend abgeschlossen.

Neue Mitglieder sind immer herzlich willkommen. Wir proben jeden Mittwoch im Säli in der ref. Kirche Wangen bei Olten.

Wangen bei Olten, 02.02.2020/hjb