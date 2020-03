Generalversammlung der Männerriege Däniken

Es verlangte von den Männerrieglern an deren GV viel Fantasie, bis jeder einen Platz im Rebstock-Säli gefunden hat. Stühle mussten herbeigeschafft werden, Servierwagen dienten als Nottische. Dieser Aufmarsch ist ein klares Bekenntnis zum Verein und dessen Präsidenten Hermann Spielmann.

Während 4 Jahren war er der Primus im Männerriegevorstand. Sein Einsatz, sein Engagement waren hervorragend. Er führte die Truppe zielstrebig und nachhaltig. Das drückte sich vor allem in den Beteiligungszahlen aus: Gut besuchte Turnstunden, problemlose Verteilung des Däniker Spate, genügend Helfer bei verschiedenen Einsätzen, erfreulich grosse Wandergruppen, beachtliche Teilnehmerzahlen an den Reisen usw. Nur wenn die Führung stimmt, stimmt eben auch das Mittun der Mitglieder.

Ausgerechnet an seiner letzten GV vor der Amtsübergabe an seinen Nachfolger, befiel Hermann Spielmann starkes Unwohlsein. Trotzdem führte er die statutarischen Geschäfte zu Ende. Anderntags stellte sich heraus, dass sich der Präsident einer äusserst dringenden Blinddarmoperation unterziehen musste.

Nebst den üblichen Geschäften, welche zu einer GV gehören, stellte Hermann Spielmann in seinem Jahresbericht die Ehrungen um verdiente Mitglieder ins Zentrum. Sie alle durften eine Flasche roten «Männerriegeler» entgegen nehmen.

Angefangen mit einem riesigen Dankeschön und Kompliment an Rolf Wirz. Er hat im abgelaufenen Vereinsjahr die 2-tägige Reise ins Bündnerland organisiert und durchgeführt. Die zwei Tage waren das Highlight im Vereinsjahr. Darüber hinaus hat er auch das Amt des Wanderleiters übernommen und macht das sehr erfolgreich.

Dann waren die fleissigsten Turner an der Reihe. Zu ihnen gehören Franz Ruaro (mit 87 Jahren immer noch jeden Donnerstag in der Turnhalle), René Müller, Willy Müller und Kurt Löffel. Besonderen Applaus bekamen die Turnleiter, das sind Heiri Kyburz, Willy Müller, Ruedi Neuenschwander, Hansruedi Märki und René Müller, welche immer wieder mit abwechslungsreichen Programmen die Turnstunden leiten. Weitere Weinflaschen gingen an Urs Hagmann, Chef Spatenverteilung; Edgar Rölli, den unermüdlichen Chef am Grill; Peter Nyffeler, den Jassorganisator und an Hansruedi Märki, der 16 Jahren als Turnleiter mitgeholfen hat und nun ins zweite Glied zurücktrat. An seiner Stelle wird neu Hansjörg Stiegeler die Turnleiter verstärken.

Dann war es soweit, Zeit für die Stabübergabe.

Mit einem Präsent und wertschätzenden Worten verdankte Gery Meier das grosse und zielorientierte 4-jährige Engagement von Hermann Spielmann zugunsten der Männerriege Däniken. Er hat sich als Präsident in einer Notlage zur Verfügung gestellt, als sich niemand anders bereit erklären wollte, das Präsidium zu übernehmen. «Als dein Nachfolger» so Gery Meier «ist mir klar, in was für grosse Fussstapfen ich treten werde und ich verspreche, dass ich alles daran setze, deine erfolgreiche Arbeit fortzuführen – zum Wohle unserer Männerriege Däniken».

So ein Wechsel ist immer auch ein emotionaler Moment im Vereinsleben. Dass Gery Meier, ein Turner mit grosser Vergangenheit, das Zepter übernimmt, spricht auch dafür, wie weitsichtig die Männerriege geführt wird. Der Entscheid des «alten Präsidenten», Gery zur Wahl vorzuschlagen, bestätigt diese Philosophie. Für Gery ist es nach über 16 Jahren Gemeindepräsidium eine Rückkehr zu den Wurzeln im Turnen, war er doch bereits langjähriger TV-Präsident. Den Vorstand neu ergänzt Ruedi Rickenbacher als Aktuar. Beat Marending (Vizepräsident) und Martin Mani (Kassier) wurden in ihren Ämtern wie der Aktuar mit Applaus bestätigt. So nebenbei konnten die Männerriegler feststellen, dass die Vereinskasse gut geführt und solide dasteht.

Schon läuft das neue Turnjahr wieder auf Hochtouren, das Jahresprogramm verspricht viele Höhepunkte. Vor allem sind es die Donnerstagabende, an denen sich wiederum möglichst viele Mitglieder zur Körperertüchtigung treffen mögen. Nicht zu vergessen die Pflege der Kameradschaft!

Vorbi