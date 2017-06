Alljährlich treffen sich die Gemeinde- und Grossrätinnen des Bezirks Muri zu einem gemütlichen und ungezwungenen Abend. Dieses Jahr waren sie bei Helene Suter und Franziska Stenico in Beinwil auf dem schönen Horben zu Gast.

Das Ziel ist jeweils, sich in lockerer Atmosphäre, weg vom politischen Alltag, näher kennen zu lernen und auszutauschen.

Wer schon selber auf dem Horben war, weiss wie prachtvoll das Panorama von dort oben ist. Zudem war die Sicht so gut, dass man über das ganze Freiamt sah und der angrenzende Zugersee zum Greifen nah war. Gemäss Helene Suter gäbe es auch noch Bauland in Beinwil zu kaufen.

Im Vordergrund stand aber die Besichtigung des Schloss Horben das als private Residenz dient und im Gegensatz zur Kapelle nicht öffentlich zugänglich ist.

Nach der Aufhebung des Klosters im Jahr 1841 ging das Schloss in Privatbesitz über und wurde für verschiedene Zwecke genutzt. 1913 gelangte es in den Besitz der Familie Borsinger.

Die Gemeinderätinnen und Grossrätinnen sind in den seltenen Genuss einer Führung durch den Schlossherrn Nicolas Borsinger persönlich gekommen.

Mit viel Liebe und Freude zum Detail hat der Schlossbesitzer den Frauen das kleine Schloss, welches auf 818 Metern Höhe, auf der Horben-Hochebene liegt, gezeigt.

Das Gebäude entstand zu Beginn des 18. Jahrhunderts als Sommersitz der Mönche des nahe gelegenen Klosters Muri und ist ein Kulturgut von nationaler Bedeutung. Von besonderem Wert sind die Tapetenmalereien von Caspar Wolf.

Am Schluss der interessanten Führung waren die Frauen im schönen Schlosspark zum Apero eingeladen und gingen danach in die nahe gelegene Alpwirtschaft Horben zum gemütlichen Nachtessen. Dort spielte die Musikgesellschaft Beinwil für die Frauen und übrigen Gäste ein paar flotte Stücke aus ihrem Repertoire. Und über den Horben sind zu dieser Zeit auch noch einige Oldtimer Traktoren gerattert. Man hätte meinen können, all das sei nur zu Ehren des hohen Besuches aus dem Freiamt geschehen.

Es wurde viel diskutiert und gelacht. Man hat sehr gut erkannt, dass die Freiämter Gemeinderätinnen und Grossartigen miteinander arbeiten und die Interessen der Bevölkerung vertreten.

Ruth Huber, Gemeinderätin Aristau