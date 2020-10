Fubatu 2020 mit grossem Erfolg

Der Anpfiff zum Fubatu 2020 ist erfolgt. Das Turnier ist gestartet, der Tag für das OK hat aber bereits viel früher begonnen. Für das Fubatu stellt man gerne den Wecker, wenn es draussen noch dunkel ist. Denn es gibt noch einiges zu tun.

Das Fubatu ist ein traditionelles Fussball-Grümpelturnier, organisiert von Jungwacht und Blauring St. Anton Wettingen, das jährlich hunderte von Kindern und Jugendliche in die Halle der Bezirksschule Wettingen treibt. Am vergangenen Wochenende trafen sich verschiedene Aargauer Scharen, um in neun Alters-Kategorien den Sieger zu ermitteln. Insgesamt 49 Teams gesellten sich in die Halle und über 350 aktive Kicker nahmen am renommierten Turnier teil.

Die Vorbereitungen haben sich gelohnt. Nicht nur bei den Teilnehmenden findet das Wochenende regen Anklang, auch zahlreiche Zuschauer sind in den Hallen anzutreffen. Doch gibt es praktisch keine freie Minute für das OK. Vor dem Turnier mussten alle Scharen informiert, die Homepage aktualisiert, eingekauft, die Halle organisiert, der Spielplan erstellt und die Broschüre entworfen werden. Nun werden die Einsatzpläne gemacht, der Transport organisiert und die ersten Zwischenranglisten gestaltet. Und nach dem Rangverlesen geht es noch darum, die Fotos auf die Homepage zu laden und die Kassenabrechnung zu beenden.

Mittlerweile neigt sich der erste Tag dem Ende zu. Die Spiele sind umkämpft, die ersten Sieger sind erkoren und alle freuen sich auf eine kleine Pause. Denn schliesslich geht bereits am frühen Sonntagmorgen das Turnier weiter. Das primäre Ziel der beiden Jugendorganisationen ist es, „eine sinnvolle und sportliche Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche anzubieten und den Austausch mit den Scharen in der Umgebung zu fördern, erklärt Michael Humbel, der neben seinen Aufgaben als OK-Chef auch auf dem Platz erfolgreich im Turnier involviert ist. Mit seinem Team „Chrampfodere“ konnte er den Sieg in der Leiter-Kategorie holen, sehr zur Überraschung von vielen Wettfreunden, die im Vorfeld ein paar Wetten auf das Turnier abgeschlossen hatten.

Das Fubatu hat eine grosse Tradition. Vor 34 Jahren zum ersten Mal ausgetragen, hat sich das Turnier jährlich ins Jahresprogramm gespielt und avancierte zu einem der beliebtesten Anlässe für Kinder jeder Altersklasse. Das Turnier hat bereits die entscheidende Phase erreicht. Nochmals gibt es eine hektische Phase. Die Gruppenspiele müssen so schnell wie möglich ausgewertet werden, um die Finalpaarungen bekannt zu geben. Doch auch diese Hürde nimmt das eingespielte OK-Team und kann nun auf einen gelungenen Anlass zurückblicken.

Nach dem letzten Schlusspfiff leert sich nach und nach die Halle. Die Leiterinnen und Leiter räumen in Windeseile alles auf. Das Fubatu 2020 ist bereits wieder Geschichte. Die Sieger sind erkoren, die Preise sind verteilt. Viele schöne aber auch bittere Erinnerungen bleiben im Gedächtnis. Und man ist bereits voller Vorfreude auf das nächste Fubatu.