Fritz 90, Margot 85, Hochzeit 65

Am Montag, 8. Juni feiert Fritz Borner-Rüegg seinen 90. Geburtstag, seine Frau Margot durfte bereits am 22. April ihren 85. Geburtstag feiern. Geheiratet haben die beiden am 22. Oktober 1955 in Baden, sind in diesem Herbst also seit 65. Jahren glücklich verheiratet. Fritz und Margot sind geistig und körperlich immer noch sehr fit und geniessen das schöne Leben mit viel Fröhlichkeit, Witz und Charme.

Wir gratulieren Euch beiden ganz herzlich zu Euren drei Jubiläen und wünschen Euch weiterhin alles Liebe und Gute und beste Gesundheit. Bleibt noch lange so glücklich miteinander.

Eure Kinder, Enkelkinder und Ur-Enkelkinder und alle MUOYs.