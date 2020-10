Freundschaftsschiessen mit Suppe und Spatz

Zum Abschluss der Saison 2020 fand am 10. Oktober unser traditionelles

Freundschaftsschiessen unter strengen Corona-Regeln statt. Zu diesem kameradschaftlichen Wettkampf traten 40 Gewehr- und 14 Pistolenschützen an. Zu diesem Anlass durften wir einmal mehr die 300 m Anlage in Obergösgen und den Pistolenstand in Trimbach benutzen. Das Programm auf Scheibe A10 bzw. P10 umfasst 10 Schuss Einzelfeuer. Probeschüsse gibt es keine, die zwei schlechtesten Treffer werden gestrichen. Die maximale Punktzahl ist somit 80.

Bei durchzogenen Wetterbedingungen wurden gute Resultate erzielt. Der Wettkampf dauerte bis 16.00 h. Um 16.30 h fanden sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den gedeckten Tischen in der Schützenstube ein. Da wurde jedem von uns, wie es eben Tradition ist, Suppe und Spatz im Original Gamellendeckel serviert. Die Suppe war optimal gewürzt, das Gemüse und der Spatz schmeckten hervorragend. Unsere Küchenchefin Sibylle durfte viele Komplimente entgegennehmen.

Das Gemüse wurde am Morgen des Schiesstages vom Vorstand fachgerecht vorbereitet und geschnitten. Wartezeiten wurden mit diversen Jassrunden überbrückt.

Präsident Walter Möri dankte allen Anwesenden für die Teilnahme unter erschwerten Corona-Regeln. Speziellen Dank richtet er an unsere Küchenchefin Sibylle, Peter Kyburz und Bruno Degen für die Zurverfügungstellung der Schiessanlagen Obergösgen und Trimbach. Zum Schluss wünschte er allen Anwesenden noch einen gemütlichen Abend.

Ranglisten

Gewehr Feld A: 3 Teilnehmer

1. Lack Walter Gunzgen, 75/99; 2. Von Arx Richard Rothrist, 73/92; 3. Schenker Mario Walterswil, 71/95

Gewehr Feld D: 37 Teilnehmer

1. Kohler Peter Hägendorf, 78/98; 2. Nadig Helmut Hägendorf, 77/99; 3. Boos Anton Hägendorf, 75/100; 4. Hufschmid Anton Obergösgen, 75/98; 5. Von Arx Severin Walterswil, 75/97; 6. Keiser Ernst Fulenbach, 74/98; 7. Aerni Herbert Kappel, 74/94; 8. Hodel Hans Hägendorf, 73/98; 9. Schmidt Franz Fulenbach, 73/97; 10. Uldry René Walterswil, 73/96; 11. Marti Stefan Olten, 72/97; 12. Hilfiker Rudolf Fulenbach, 72/97; 13. Hodel Werner Langenthal, 72/95; 14. Freidig Richard Wangen, 72/92; 15. Richner Hermann Dulliken, 71/97; 16. Kälin Meinrad Walterswil, 71/94; 17. Rhiner Eduard Dulliken, 71/92; 18. Wegmüller Max Dulliken, 70/97; 19. Kissling Josef Wangen, 70/97; 20. Mollet René Dulliken, 70/96; 21. Burkhalter Alfred Lostorf, 70/95; 22. Nadig Cornelia Hägendorf, 70/95; 23. Kämpf Theo Olten, 70/90; 24. Möri Walter Hägendorf, 70/88; 25. Hochstrasser André Fulenbach, 69/96; 26. Kupferschmid Jakob Oftringen, 68/93; 27. Junker Paul Wangen, 68/89; 28. Marti Franz Däniken, 66/94; 29. Kohler Heinz Egerkingen, 66/94; 30. Bütikofer Martin Lostorf, 66/89; 31. Pfister Markus Erlinsbach, 66/89; 32. Schmid Paul Erlinsbach, 65/97; 33. Flury Hermann Erlinsbach, 64/97; 34. Peier Martin Lostorf, 64/88; 35. Kellerhals Hans Hägendorf, 63/95; 36. Guldimann Bruno Gretzenbach, 63/90; 37. Scheidegger Max Schönenwerd, 57/95

Pistolen 50 m: 14 Teilnehmer

1. Aerni Eugen Gunzgen, 74; 2. Hee Peter Dulliken, 74; 3. Aerni Herbert Kappel, 71; 4. Kohler Peter Hägendorf, 69; 5. Studer Meinrad Hauenstein, 69; 6. Studer Verena Hauenstein, 69; 7. Bovon André Wangen, 65; 8. Hodel Hans Hägendorf, 65; 9. Schärer Lotty Niedergösgen, 63; 10. Gysin Walter Olten, 63; 11. Möri Walter Hägendorf, 53; 12. Kohler Heinz Egerkingen, 52; 13. Fehlmann Hansrudolf Olten, 49; 14. Freidig Richard Wangen, 36.

Text, Bild und Ranglisten: Franz Schmidt, Medienverantwortlicher Vereinigung der Schützenveteranen Olten-Gösgen