Eine Sprachreise öffnet den Teilnehmern nicht nur völlig neue Erfahrungen in einem neuen Umfeld, sondern darüber hinaus auch die Möglichkeit, die eigenen sprachlichen Kompetenzen in vielfältigen Handlungsfeldern weiterzuentwickeln. Veranstalter für Sprachreisen gibt es wie Sand am Meer. Wichtig für das Buchen einer für die eigenen Bedürfnisse passenden Sprachreise ist ein kompetenter Ansprechpartner, der über das nötige Maß an praktischer Erfahrung verfügt, um den Kunden einerseits umfassend und kompetent zu beraten und andererseits für Fragen und Anliegen der Personen präzise Antworten zu finden. Pro Linugis, ein Schweizer Unternehmen, das sich für Sprachaufenthalte in über 40 Ländern spezialisiert hat, bietet seinen Kunden diese Kompetenzen in gebündelter Form. Und das Beste: Sie buchen Sprachkurse weltweit mit Bestpreisgarantie.



Pro Linguis – Kompetenz in puncto Sprachreisen und Sprachaufenthalte

Viele Interessenten, die sich nach der Möglichkeit erkundigen, Sprachaufenthalte zu buchen, steuern zunächst die Webseiten und Angebote der Sprachschulen an. Sie gelten als erster Ansprechpartner, können aber individuell oft nur wenig kompetent beraten. Anders ist die Sachlage für denjenigen, der sich für die Buchung eines Sprachaufenthalts über Pro Linguis entscheidet: Pro Linguis garantiert seinen Kunden einen Sprachauftenthalt zum Bestpreis. Es fallen keine Vermittlungsgebühren an und eine fachmännische Beratung ist stets inkludiert.



Individuelle Beratung in allen Belangen

Pro Linguis bietet Sprachreisen für alle Belange. Insgesamt ist das Schweizer Unternehmen in über 40 Ländern weltweit aktiv und kooperiert mit renommierten Anbietern für Sprachaufenthalte. So ergeben sich individuell anpassbare Angebote für Schüler, Studenten, Familien oder sogar Interessenten, die auf der Suche nach Business Sprachkursen sind.



Das Plus bei Pro Linguis: Ein wesentlicher Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der individuellen, professionellen Beratung. Und diese kommt nicht von ungefähr: Die Mitarbeiter verfügen nicht nur über umfassende Kenntnisse, um die Kunden in Bezug auf die Möglichkeiten eines Sprachaufenthalts zu beraten, sondern zeichnen sich ferner durch eigene, persönliche Erfahrungen aus: Alle Mitarbeiter können eigene, mehrere Langzeitaufenthalte im fremdsprachlichen Ausland vorweisen und sind nicht zuletzt aus diesem Grund bestens mit der Materie vertraut, um den Kunden eine qualitativ hochwertige Beratung und Empfehlung garantieren zu können.



Vom Sprachkurs bis zur Unterkunft

Pro Linguis organisiert nicht nur die Sprachkurse, sondern engagiert sich aktiv in der Planung der Sprachaufenthalte im Ausland. Auch die Unterkunft lässt sich auf Wunsch direkt organisieren. Die Kunden erhalten auf Wunsch ein Komplettpaket aus einer Hand: Ob ein Unterkunft im Haus des Sprachlehrers, ein Zimmer bei einer Gastfamilie oder gar ein Hotel oder eine Pension für den Individualisten - individuelle Wünsche und Möglichkeiten sind bei diesem Anbieter das alltägliche Geschäft. Alles mit nur einem Ziel: Ein für den Kunden lehrreicher Sprachaufenthalt in angenehmer Atmosphäre.