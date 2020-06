Fraktionsbericht der Fraktion EVP/Forum 5430 zur Sitzung des Einwohnerrats am 25.06.2020

Fraktionsbericht der Fraktion EVP/Forum 5430 zur Sitzung des Einwohnerrats am 25. Juni 2020

Das Kreditbegehren von knapp 200'000 Franken für die Projektierung der dringend notwendigen Sanierung der Tägerhardstrasse (West) und die Erstellung des Regenbeckens Kloster ist aufgrund der Projektkomplexität und der damit verbundenen Schwierigkeit bei der Gesamtkostenschätzung unumstritten. Wir erwarten jedoch, dass bei der Projektierung eine Optimierung des Veloverkehrs angestrebt wird. Beim Teilstück der nationalen Mitteland Radroute 5 besteht ein grosses Verbesserungspotential bezüglich Sicherheit und Abgrenzung zum motorisierten Verkehr.

Die Schaffung einer Fachstelle Sport wird nach wie vor unterstützt und die Resultate der vom Einwohnerrat geforderten Prüfung zur Schaffung einer solchen Stelle durch den Gemeinderat haben nun deutlich aufgezeigt, dass es nicht nur notwendig ist, sondern auch Sinn macht. Die Vereinsverantwortlichen werden dadurch im administrativen Bereich massiv entlastet und können sich wieder vermehrt dem Kerngeschäft, der Förderung der sportlichen Betätigung in der Bevölkerung, widmen. Wettingen als Sportstadt braucht eine geeignete Person, die den Sport in der Gemeinde koordiniert. Nicht nur zur Entlastung der Sportvereine als solche, sondern auch zum Wohl jener Personen, die sich ohne Vereinszugehörigkeit sportlich betätigen möchten

Sehr erfreut ist die Fraktion über die Entgegennahme von drei Postulaten, welche Mitte Mai 2019 im Zusammenhang mit der Entwicklungsplanung und der bevorstehenden BNO-Revision eingegangen sind. Themen wie «Verdichtung gestalten und Gärten erhalten» sowie «Ortsbildprägende Grün- und Freihalteflächen» müssen in einer Gemeinde, die sich auch Gartenstadt nennt, ernst genommen und stets im Auge behalten werden. Wir sind gespannt, wie diese Themen in Zukunft angegangen und in die neue BNO einfliessen werden. Wir wehren uns auf alle Fälle gegen eine Verdichtung um jeden Preis.

Die fundierte Stellungnahme des Gemeinderates, weshalb er das Postulat betreffend Sicherung der noch vorhandenen Böden von hoher Qualität zur Ablehnung empfiehlt, ist ausreichend und wird nicht bestritten.