Es wird eng in der Schweiz! Gedanken zur Überbrückungsrente.

Es wird eng!

Die Zuwanderungsinitiative treibt seltsame Blüten. Vom FDP Bundesrat wird für die Ablehnung der Initiative eine Überbrückungsrente versprochen.

Diese Überbrückungsrente ist aber eine grosse Lüge, da sie keine ist, gerade für Fachkräfte, mit einem mittleren Lohnniveau. Wer ein Leben lang gearbeitet und dann ausgemustert wird und dann vom Bund eine Überbrückungsrente versprochen bekommt, um eine Initiative zu gewinnen, dann nennt man das wohl Bestechung nach Art. 281 StGB.

Was ist die wirkliche Rente?

Das Vermögen darf 50'000 Franken (Verheiratete 100'000 Franken) inklusive Pensionskasse nicht übersteigen? Wer 20 Jahre *) in die Pensionskasse einbezahlt hat, der hat bestimmt mehr in der Pensionskasse, als dieses Vermögen. Wer also gespart hat für eine Wohnung oder Haus, der wird die Wohnung verkaufen müssen. Damit zerstört Frau Keller-Sutter das 3 Säulensystem.

Der Gewerkschaftsbund und die Gewerkschaften merken das nicht einmal. Diese Grenzbeträge sind ein Witz, und die Überbrückungsrente ist eine Mogelpackung und sind leere Versprechungen, um eine Initiative zu bekämpfen, die bitter nötig wäre. Diese Initiative heisst Begrenzungsinitiative.

Die FDP wollte schon immer die Vorsorge zerstören.

Auch da ist der Gewerkschaftsbund blind. "https://reform-altersvorsorge-schweiz.liebrand.ch/rentenreform_2020/parteien/FDP/FDP_-_Gegen_den_Renten-Kompromiss.html"

Weil wegen der Ausmusterung, die Betroffenen nicht weiterarbeiten können und die Alterssparbatzen weg sind, bedeutet das, dass der Staat vielen Betroffenen, bis zum Tod weiter mit Ergänzungsleistungen unter die Arme greifen muss.

Mit dieser Rente werden die wirklichen Fachkräfte aus dem Arbeitsmarkt vertrieben,

um billigen Arbeitsrobotern den Zugang zur Schweiz zu ermöglichen. Das ist nicht nur gegenüber den Betroffenen 50plus, ob Schweizern, oder Ausländern, sondern auch den "geholten" Leuten aus dem Ausland, die als Arbeitsroboter missbraucht werden, menschenfeindlich.

Eine Arbeit zu haben, ist besser als eine Überbrückungsrente. Das ist nicht nur für die Betroffenen, sondern ebenso für den Staat gut.

Bundesverfassung:

Kapitel: Sozialziele Art. 41 Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater Initiative dafür ein, dass: ...

d.) Erwerbsfähige ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu angemessenen Bedingungen bestreiten können;...

Mit der Personenfreizügigkeit widersetzt sich der Bundesrat und die meisten Parteien gegen die Verfassung.

Darum Begrenzungsinitiative - Ja!

Fussnote:

*)20 Jahre muss man mindestens in die AHV einbezahlt haben, damit man eine Überbrückungsrente bekommt!