Über das Wochenende vom 16.-18. Juni kämpften die Frauen und Männer des FTV/MTV Herznach am Kantonalturnfest in Muri an vorderster Front um Podestplätze.

Am Freitag stand das Spielturnier statt, bei welchem die Frauen im Schnurball und die Männer im Faustball im Einsatz standen. Nach spannenden Spielen landeten die Frauen in der Schlussabrechnung auf dem tollen 3. Schlussrang, während die Männer mit dem 4. Rang knapp am Podest vorbei schlitterten.

Im Dreiteiligen Vereinswettkampf standen am Samstag 22 Turnerinnen und Turner in den Disziplinen Fit & Fun, Schleuderball, Kugelstossen, Wurfkörper und Steinstossen im Einsatz.

Bei bestem Wettkampfwetter und sehr guten Anlagen gelang trotz kleineren Patzern ein sehr guter Wettkampf, welcher unter anderem im Schleuderball, Wurfkörper und im Kugelstossen mit der Höchstnote 10.0 belohnt wurde.

In den 3 Wettkamfteilen Fit&Fun konnte leider nicht ganz an die guten Trainingsresultate angeknüpft werden. Mit den Noten 9.82, 9.18 und 9.40 konnten wir dementsprechend nicht ganz zufrieden sein.

In der Endabrechnung erreichte der FTV/MTV Herznach mit diesen Leistungen die Gesamtnote von 28.76, was zur Freude aller beteiligten trotzdem zum hervorragenden zweiten Rang in der höchsten Stärkeklasse reichte. Dies ist sicherlich ein grosser Erfolg, standen doch in der 1. Stärkeklasse 80 Vereine im Einsatz.

Nach dem Rangverlesen feierten die Herznacher Ihren Erfolg, bei bester Laune und toller Turnfeststimmung bis spät in die Nacht….