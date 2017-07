Die Gesellschaft Einsiedelei St. Verena Solothurn bietet auch in diesem Jahr wiederum Führungen durch die Verenaschlucht und Einsiedelei für Daheimgebliebene an. Neu in diesem Jahr ist, dass an zwei Freitagabenden, am 14.7. und am 11.8.17, die Führungen angeboten werden.

Die sehr erfahrenen Führerinnen und Führer der Gesellschaft Einsiedelei St. Verena begleiten Sie mit fundiertem Wissen durch die einmalige und mystische Natur der Verenaschlucht und Einsiedelei. Erfahren sie dabei, was ein englischer Landschaftsgarten ist und was ein französischer Baron und Flüchtling mit dem Schluchtweg zu tun hat. Wer war, wann und wie lebte die Hl. Verena? Seit wann und wie viele Eremiten lebten in der Einsiedelei? Lassen sie sich all die Fragen von den Führerinnen und Führer beantworten und entdecken Sie dabei die beiden einmaligen Kapellen in der Einsiedelei. Dauer der Führungen ca. 1 ½ Std.

Besammlung ist jeweils um 19.00 Uhr beim Parkplatz der Kirche St. Niklaus, Feldbrunnen-St. Niklaus. Auf viele interessierte Menschen freut sich die Gesellschaft Einsiedelei St. Verena. Die Gesellschaft Einsiedelei St. Verena bietet auch weitere spezialisierte Führungen durch die St. Verenaschlucht, die Einsiedelei mit ihren beiden Kapellen, sowie der Kapelle zu Kreuzen durch. Die Gesellschaft unterstützt seit ihrer Gründung 1993, die Restaurierungs- und Unterhaltsarbeiten an den Gebäuden und Kunstdenkmälern der Einsiedelei. Weitere Informationen zur Gesellschaft und ihre Führungsangebote bei: www.einsiedelei.ch