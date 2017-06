Wahrlich, so haben wir jetzt im Juni eine Hitze, die wir in der Regel im Juli hätten. Also darf man sagen, dass alles auch früher blüht als sonst in der Saison. Und die Seerosen im Weiher, die zeigen uns jetzt schon ihre Schönheit. Dann die Kühe in Nachbars Wiese, die sind Tag und Nacht bei uns als Gast. Und was gibt es alles in der Politik, richtig BREXIT von England, heute Montag sei der Start, so steht es in meiner Zeitung der Basellandschaftlichen Zeitung. Dann auch der Tod vom Helmut Kohl. Und ganz neu auch dies, dass jetzt Moutier zum Kanton Jura gehört. Also das wäre es schon vom 19. Juni 2017 bei uns in Frenkendorf.