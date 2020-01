Ein Rundgang um das Dorf Frenkendorf und anschliessend der Besuch vom Ortsmuseum

Das Wetter einfach wunderbar, ich meine in unserer Gegend. Dies am Sonntag, den 5. Januar 2020. Unterwegs hatte es viele Leute, manche kannte man, manche halt nicht. Ein Grüezi sagen, das war jedoch mit allen möglich. Die Bilder zeigen einfach wie schön dieser Tag doch gewesen ist. Man könnte meinen, dass es schon der Frühling wäre. Nein es war immer noch der Winter bei uns in Frenkendorf. Dann anschliessend der Besuch vom Ortsmuseum, hier einfach die Bilder vom Gert Martin zu sehen, einfach eine Erinnerung an alte Tage von Menschen in Frenkendorf. Es gab dann auch Kaffee und Kuchen, so dass man bei Tische über dieses und jenes von Menschen von Frenkendorf zu erzählen hatte. Einfach schön, wenn man sagen darf, dass wir hier in Frenkendorf noch die vereinte Dorf Familie sind.