Ein klares JA zum Schwimmbadkredit

"Keineswegs nur Schulden, ebenso auch Werte"

Vor 50 Jahren war die Einwohnergemeinde Obersiggenthal bereit, (teuerungsbereinigt) 14,8 Mio SFr in die Hand zu nehmen für den Bau eines von Lage und Architektur hervorragenden Garten- und Hallenbades. Zur Freude ganzer Generationen, nicht nur aus Obersiggenthal. Im Sommer 2018 wurde klar, dass an einer Erneuerung mit grösseren baulichen Eingriffen kein Weg mehr vorbei führen würde, wenn das Bad auch weiteren Generationen erhalten bleiben sollte. Die Vollvariante mit Attraktivitätssteigerungen für gut 13,8 Mio SFr wurde vom Einwohnerrat zurückgewiesen.

Im Sommer 2019 überschlugen sich dann die Ereignisse: Einsturzgefahr der Hallenbaddecke, Schliessung fürs Winterhalbjahr, Betonsanierung für fast 1,7 Mio SFr. Gerettet für den Moment. Doch auch die grossen Aussenbecken sind gefährdet, Betonsanierungen sind dringend. Jetzt sollte Plan B des Architektenteams zum Zug kommen: nur das Nötigste zum Erhalt des Bades, keine Spur von Luxus, aber endlich auch bauliche Massnahmen für Barrierefreiheit (behindertengerecht), wie Verfassung und Gesetz das verlangen.

Dem Kreditantrag über nun noch gut 9,3 Mio SFr stimmte der Einwohnerrat mit klarer Mehrheit zu, nicht so die Fraktion der FDP und Teile der SVP. Sie wollen den Souverän, also Sie, geschätzte Bürgerinnen und Bürger von Obersiggenthal, dazu bewegen, bei der Abstimmung am 29. November den Kredit abzulehnen. Mit der Konsequenz, dass unser Bad zum Schliessungs- und letztlich – teuren! – Abrisskandidaten würde. Falsch ist meiner Ansicht nach die einseitige Betrachtungsweise, wir hinterliessen der nächsten Generation nur Schulden. Nein, wir hinterlassen ebenso Werte, für wiederum 50 Jahre. Deshalb bitte ein Ja zum Schwimmbadkredit!

Friedrich Wollmann, Einwohnerrat Obersiggenthal