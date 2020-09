E-Bike Herztouren Olten - Ausfahrt bei schönstem Spätsommerwetter

Die E-Bike Herztour vom 03.09.2020 startete bei schönstem Spätsommerwetter um 13.30h vor der Stadtkirche in Olten. Mit 14 Teilnehmern waren wir eine stattliche Gruppe VelofahrerInnen. Die Tour von ca. 38km führte via Aarburg, Oftringen, Zofingen Richtung Pfaffnau. Weiter mit Blick auf Mättenwil dem Wilibach entlang und hinauf zum Restaurant Fennern, das zur Gemeinde Brittnau gehört. Dort ein gemütlicher Halt in der Gartenwirtschaft. Der Rückweg führte über Vordemwald, Riken, Rothrist und bei Rupoldingen über die Aare, dann via Ruttiger zurück nach Olten.

Abgerundet wurde die Tour mit einer Glace in der Hauptgasse in Olten gegen 17 Uhr. Schön war es!

Informationen zu den weiteren E-Bike-Herztouren siehe: https://so.prosenectute.ch/de/freizeit/bewegung-sport.html

Die nächste E-Bike Herztour findet am 17. September statt. Treffpunkt um 13.30 Uhr vor der Stadtkirche Olten, Chilestäge.

Annelise Müller