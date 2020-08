E-Bike-Herztour Olten – entlang Wasser und Wälder nach St. Urban

Es war ideales Wetter für die E-Bike Herztouren Olten. Nachdem Tourenleiter Walter Hürst die Strecke vorstellte und alle Fahrzeuge kurz prüfte, starteten wir die Tour. Von Olten nach Aarburg entlang der «Aare», fuhren wir in Aarburg neben der «Wigger» Richtung Rothrist. Anschliessend ging es in das Gländ, wo wir in den kühlen Wald zum Naturwaldreservat Langholz stachen. Parallel zum Waldweg verlief der «Kanal» vom Naturwaldreservat. Bei einem Zwischenhalt im Wald informierte uns der Tourenleiter über das Naturwaldreservat.

Über viele Jahre wurde der Wald im Gebiet des Naturwaldreservats Langholz durch ein dichtes Grabensystem entwässert.

Man hat die alten Gräben verschlossen und neue Dämme erstellt, damit wieder seltene Tier- und Pflanzenarten ansiedeln konnten. So fühlen sich Erdkröten und Libellen in den feuchten Gebieten wieder richtig wohl.

Das Naturwaldreservat Langholz ist ein richtiges Kleinod.

Nach einigen Kilometern trafen wir im Kloster St. Urban ein, das im Dreikantonseck – Luzern – Bern – Aargau – liegt. Der richtige Zeitpunkt für ein Erfrischungsgetränk und eine kleine Verpflegung. Das Zisterzienserkloster St. Urban wurde 1194 von Mönchen der Abtei Lützel im Elsass mit Unterstützung oberaargauischer Freiherrengeschlechter gegründet. 1848 wurde der Klosterbetrieb durch den Kanton Luzern aufgehoben. Das Kloster ist heute ein ideales und interessantes Ausflugsziel.

Nach der Pause fuhren wir im Schatten des Waldes und des Flusses «Murg» Richtung Murgenthal. Nach der «Aare»-Überquerung bei der Holzbücke in Murgenthal, fuhren wir oberhalb von Fulenbach in den Wald.

In Boningen angekommen ging es wieder der «Aare» entlang zurück zum Ausgangspunkt Olten.

Wir bedankten uns bei Walter Hürst für diese interessante und erlebnisreiche Tour entlang von Flüssen und Bächen.

Informationen zu den weiteren E-Bike-Herztouren sind auf der Website ersichtlich: https://so.prosenectute.ch/de/freizeit/bewegung-sport.html

Nächste Herztour findet am 20. August statt, Treffpunkt um 9 Uhr vor der Stadtkirche Olten, Chilestäge

Otto Born