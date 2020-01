Die Sternsinger auf den Strassen unterwegs

Der Brauch des Sternsingens ist weit verbreitet – so auch in Kaiseraugst, Giebenach und Arisdorf. Am 4. Januar 2020 brachten sechs Sternsinger und Sternsingerinnen Gottes Segen in die Häuser der Menschen aus unserer Pfarrei. Verkleidet als Heilige drei Könige und als Sternenträger, zogen sie von Haus zu Haus und haben die überlieferten Sternsinger-Lieder gesungen. Dabei sammelten sie wie jedes Jahr für die Sternsinger-Aktion von Missio. Das Thema von diesem Jahr war «Frieden! Im Libanon und weltweit». Die Sternsinger und -singerinnen haben mit ihrer Botschaft sichtbar gemacht, dass Jesus auch heute noch unsere Welt erleuchtet. Denn er ist Mensch geworden, damit die Menschen untereinander und mit sich selber Frieden finden können. Die Spenden unterstützen Kinder im Libanon dazu, ein friedliches Zusammenleben zu führen.