Am ersten Juliwochenende reiste die Stadtmusik Solothurn in die Ferne. Gutgelaunt und mit Musikinstrumenten bepackt ging es am Samstagmorgen im Car Richtung Bad Säckingen. Das Städtchen befindet sich ein paar Kilometer östlich von Basel am deutschen Rheinufer und wartet mit der längsten gedeckten Holzbrücke Europas auf. Noch bevor es zum Hotel ging, spielte die Stadtmusik mitten im Städtchen ein Platzkonzert, welches offensichtlich nicht nur Petrus – der den Regen abstellte – gefiel, sondern auch den grossen und kleinen Zuhörern.

Am Nachmittag gab es eine Stadtführung mit dem literarisch bekannten Trompeter – oder in diesem Fall der Trompeterin – von Säckingen. Professionell, kurzweilig und amüsant, wusste sie vom Städtchen und deren Geschichte zu berichten und erklärte, was es mit dem Kater Hidigeigei, auf sich hat. Das Brückenfest sorgte für weitere Unterhaltung und am nächsten Morgen durften die Musiker und Musikerinnen das Hochrheinmuseum Schloss Schönau, mit der bedeutendsten Trompetensammlung Europas, besichtigen. Zum Ausklang gab es eine gemütliche Rheinschifffahrt mit Kaffee & Kuchen und zurück in Solothurn spielte die Stadtmusik dem wiedergewählten Stadtpräsidenten spontan ein privates Ständli. Den Musiker und Musikerinnen wird dieses Wochenende bestimmt noch lange in schöner Erinnerung bleiben.

Nach der Sommerpause wird die Stadtmusik Solothurn am 3. September beim Pier11 im Rahmen des Hafenkonzerts wieder zu hören sein.