Die Jubiläumslaterne zu Besuch in der Ludothek

Advent, Advent, eine Laterne brennt.

Für viele von uns fühlt es sich momentan so an, als ob wir in einem dunklen Tunnel stecken. Wir sehen ein Licht in der Ferne und sehnen uns danach, endlich wieder hinaus zu gehen in eine Welt voller Freiheiten. Darum sind kleine Lichtblicke so nötig, damit es etwas erträglicher wird.

Wir hatten anfangs Dezember für eine Woche die Jubiläumslaterne der Stadt Solothurn bei uns in der Ludothek aufgestellt. Um unsere Kunden in unserer Freude darüber mit einzubeziehen, stellten wir ein Glücksrad auf. Die Kunden haben gedreht und schöne Preise gewonnen.

Leuchtende Kinderaugen, was gibt es schöneres, als wenn ein Kind beim Anblick des gewonnenen Spielzeugs strahlt. Das bringt auch Licht in die Herzen von uns im Ludo-Team.

Nächstes Jahr gibt es hoffentlich wieder ein Weihnachtsessen für uns freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ludothek Solothurn. Ein Fest mit vielen Kerzen. Darauf freuen wir uns schon jetzt.

Allen unseren Kunden sagen wir Danke für ihre Treue und wünschen ihnen und auch allen anderen für das neue Jahr Gesundheit, Glück und viel Licht im Leben.

Das Team der Ludothek Solothurn.