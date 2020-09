Die CVP Wohlen bedankt sich ganz herzlich.

Am letzten Samstag stellten sich vor dem NAB Gebäude die Grossratskandidierenden Sonja Isler-Rüttimann, Stefanie Dietrich-Meyer, Harry Lütolf und Meinrad Meyer alle aus Wohlen, begleitet von Karin Koch Wick, Rita Brem-Ingold, Michael Eichholzer, Marlen Schmid, Sabine Wiederkehr, Daniel Duss und Jacqueline Wick alle von der Liste 4 der CVP Bremgarten den Fragen der Bevölkerung. Viele Interessierte erschienen zu guten und spannenden Gesprächen. Das Kennenlernen und die bevorstehenden Abstimmungen waren Hauptthemen, die bei einer feinen Rüebli-Ingwersuppe, gekocht vom Partyservice Kuhn in Wohlen, und diversen selbstgebackenen Kuchen, diskutiert wurden. In der geselligen Runde durfte auch trotz Corona, mit einem Glas Wein oder Süssmost angestossen werden. Ein rundum gelungener und interessanter Anlass zum Auftakt der Grossrats-Wahlen im Oktober. Die CVP Wohlen bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten und freut sich auf die bevorstehende Zeit.