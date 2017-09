Rund 60 Kindergarten- und Schulkinder nahmen am Mittwoch, 20. September 2017 am diesjährigen Herbstbasteln auf dem Werkspielplatz in Biberist teil.

Mit grosser Begeisterung wurden die Spinner in den unterschiedlichsten Formen ausgesägt, bemalt und verziert. Bestückt mit einem Kugellager, konnten die Kinder die fertigen Werke gleich testen. Nach getaner Arbeit blieb noch Zeit zum Spielen und auch ein Zvieri durfte nicht fehlen.

Die Spinner sind toll geworden. Die Kinder waren sehr stolz und zufrieden mit ihrer Arbeit. Es war ein gelungener Anlass und hat allen Beteiligten grossen Spass gemacht.

Nächster Anlass: Räbelichtli schnitzen am Mittwoch, 8. November 2017