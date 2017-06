Im Rahmen eines Projekts mit dem Jurapark Aargau kam die 5. Primarklasse Eiken in den Genuss eines besonderen Erlebnisses. An drei geführten Exkur-sionen erfuhren die Schülerinnen und Schüler allerlei Neues, Spannendes und Interessantes über diese einheimische, aber selten gewordene Kröte.

Ein eigens dafür zusammengestelltes Presseteam berichtet von den Exkursionen und dem abschliessenden Eltern-Informationsabend.

Zur ersten Exkursion traf sich die Klasse am Abend und wanderte mit Frau Sarah Leubin (Jurapark Aarau) zum Naturschutzgebiet von Eiken. Alle hofften, die Geburtshelferkröte - so der Fachname für den Glögglifrosch - dort anzutreffen oder wenigstens zu hören, wenn er wie ein Glöggli das Weibchen ruft. In Gruppen erforschten wir den Lebensraum der Kröte; Milena und Corina fanden sogar eine Gelbbauchunke. Als sich der Glögglifrosch leider an diesem Abend nicht bemerkbar machte, spielte uns Frau Leubin die Töne ab Band und so wurde uns allen bewusst, wie der Glöggli-frosch zu seinem Namen kam.

Die zweite Exkursion führte uns zum Waldhaus Eiken. Kurt Amsler, ein Experte in Sachen Kröten, erklärte uns anhand eines Zeitstrahls, wie lange es bereits Kröten gibt und dass sie sogar von den Dinosauriern abstammen. Mit Fotos aus vergangenen Zeiten zeigte uns Herr Amsler sehr eindrücklich, warum der Glögglifrosch heute so selten anzutreffen ist. Schuld ist nämlich der Landschaftswandel, der den Lebensraum der Frösche und Kröten immer kleiner macht.

Die dritte Exkursion war ein Arbeitseinsatz im Naturschutzgebiet. Herr Wohldmann vom Naturschutzverein erklärte uns, dass es viele Pflanzen gibt, die nicht in unsere Umgebung gehören und die einheimischen Pflanzen immer mehr verdrängen. Also entfernten wir eigenhändig diese Pflanzen und machten so den Lebensraum für den Glögglifrosch wieder attraktiver. Zudem bauten wir mit Steinen eine Naturmauer, die für viele Tiere ein willkommenes Versteck bietet. Dabei entdeckten wir junge, frisch geschlüpfte Ringelnattern und einige Unken.

Als Abschluss dieses Projekts stellten wir unsere Forschererlebnisse unseren Eltern vor. Eine Diashow, ein Theater, ein selbstgestaltetes Bilderbuch und einen Frosch-OL im und um das Schulhaus herum lieferten den Besuchern viele neue und interessante Informationen. Im Kässeli, in welchem wir für den Naturschutzverein Geld sammelten, befand sich am Abend eine ansehnliche Summe. Ein tolles Projekt hat so seinen krönenden Abschluss gefunden.

Pressteam der 5. Primarklasse