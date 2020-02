Die 130 Generalversammlung der Musikgesellschaft Seon

An der 130. GV der Musikgesellschaft Seon am letzten Freitag, wurden in effizienter Manier, die Weichen für die nächsten Jahre gestellt. Das Budget für nächstes Jahr beinhaltet deshalb unter anderem grössere Investitionen für die anstehende Erneuerung des Internetauftritts. Überhaupt wird viel für ein frisches Erscheinungsbild der MG Seon investiert und mit den geplanten Platzkonzerten in den Quartieren, will der Verein wieder mehr unter die Bevölkerung kommen. Apropos "mehr kommen": Ganze 6 Neumitglieder und ein wieder eintretender Musikant, wurden in den Verein aufgenommen. Mit diesem frischen Wind, wird nun auf das Jahreskonzert vom 9. Mai 2020 geprobt. Mittelfristig ist die Teilnahme am Eidgenössischen Musikfest geplant. Dieses findet über Auffahrt 2021 in Interlaken statt. Unterstützung - in musikalischer oder anderer Form - ist trotz den guten Voraussetzung jederzeit herzlich willkommen.