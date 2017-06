Wetterbericht Frenkendorf

In den nächsten Tagen präsentiert sich das Wetter in Frenkendorf unterschiedlich bewölkt. Vor allem zeigt sich das Wetter im Raum Frenkendorf vielfach sonnig . Dagegen treten am Mittwoch und Freitag Gewitter auf. Und heute haben wir Mittwoch, es ist der 28. Juni 2017. Die Temperaturen erreichen in der Region Frenkendorf Werte um 23 Grad. Vor allem am Donnerstag wird ein zum Teil starker Wind aus westlicher Richtung zu erwarten sein. Und so konnten wir erleben was? Es regnete bei uns in Frenkendorf so richtig am 28. Juni 2017, um 15.00 Uhr. Es war höchstens 15 Minuten, dann schon wieder die Sonne. Nur eben, so benötigen unsere Pflanzen doch das Nass. Die Hoffnung stirbt zuletzt, einverstanden, eben, dass es bald wieder regnet bei uns in Frenkendorf. Und die Wetterbericht Prognose sagt uns, dass es schon wieder am Donnerstag mit dem Regen so sein kann.