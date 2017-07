Den ersten Einsatz am KTF 17 in Muri leisteten die Turner des STV Aristau bereits am 8. Juni bei der Aufbauunterstützung des Festgeländes. Die Vorfreude auf den Wettkampf stieg angesichts der Lokalitäten umso mehr. Am Freitag 23. Juni versammelten sich die Turner nach dem Mittag, um sich auf den Wettkampf vorzubereiten. Der STV-Aristau bestritt den 3-teiligen Vereinswettkampf in den Disziplinen 800m/Steinstossen, Steinheben und Fachtest Allround. Dabei war der 800m Lauf eine Premiere, die mit der Note 9.12 auch sehr gut gelang. Die Steinstösser erreichten ihre Trainingsresultate nur teilweise und haben für die Kantonale Steinstossmeisterschaft die am 19. August in Aristau stattfindet, noch Potenzial. Beim Steinheben und dem Fachtest lief es deutlich besser. Mit der Gesamtnote von 27.58 belegten die Aristauer den sehr guten dreizehnten Schlussrang. Besonders erfreulich waren die vielen treuen Zuschauer die den STV-Aristau tatkräftig unterstützt haben. Diese konnten ausserdem zum ersten Mal das neue Vereins-Tenue bestaunen. Im Anschluss an den Wettkampf wurde natürlich das ganze Wochenende gebührend gefeiert. Wir freuen uns auf das nächste Fest im August in Aristau!

David Meier (Hubi)