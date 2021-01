Auch Frenkendorf hat den Schnee erlebt

Morgens wacht man auf, was sah man, Schnee und nochmals Schnee. Ja, mag ja sein, dass man sich auf den Schnee freuen kann. Doch hat es zu viel davon, dann kann es auch die Probleme geben. In den Nachrichte wurde man ja gut informiert. Betreffend Frenkendorf, sagen wir es so, es hat viel Schnee. Zwei Bilder sollen es zeigen.