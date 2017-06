Was es alles braucht, um Wildbienen im eigenen Garten zu fördern, zeigte Claudia Ebling an einer von Bioterra Baden - Brugg organisierten Führung in ihrem naturnahen Garten.



Wildbienenhotels werden inzwischen von vielen Seiten angeboten. Leider entsprechen nicht alle den Anforderungen der Wildbienen. «Oft sind diese Häuschen mehr Schmuckobjekt als Nisthilfe für Wildbienen», teilte Claudia Ebling den interessierten Zuhörenden mit. Schneckenhäuser darin werden von den Bienen nicht angenommen. Es gibt zwar Wildbienenarten, die in Schneckenhäusern ihre Brut ablegen. Dies jedoch nur, wenn die Häuschen auf dem Boden liegen. Auch Tannenzapfen und Holzwolle bringen den Bienen nichts. Die Löcher in Holzstücken und Hohlstängeln sollten einen Durchmesser von 2 bis 9 Millimeter haben. Vorteilhaft wäre es, mehrere kleine statt ein grosses Haus anzubieten, da dies den Parasitendruck abschwächt. Die Bioterra-Kursleiterin und Fachfrau für naturnahe Gärten erklärte, dass Wildbienenhotel für die Häuser nicht der passende Ausdruck ist. Wildbienen übernachten nicht darin, sondern benutzen diese als Brutzellen für ihre Nachkommen.

Claudia Ebling zeigte auf dem Rundgang durch ihren Garten in Villnachern viele Beispiele mit nützlichen Kleinstrukturen wie markhaltige Pflanzenstängel, Totholz und Fugen zwischen den Wegplatten. Denn nur ungefähr 20 Prozent der 600 Wildbienenarten der Schweiz nisten in Hohlräumen, wie sie in Wildbienen-Häusern angeboten werden. Die meisten Arten graben für ihre Brut lange Gänge in den Boden, in Steilwände, aufrechte markhaltige Stängel oder in Totholz

Blüten, Blüten und noch mehr Blüten

Zusätzlich zu den diversen Nistgelegenheiten ist zur Nahrung der Bienen und ihrer Brut ein grosses und vielfältiges Angebot an einheimischen Pflanzen unentbehrlich. Claudia Ebling erklärte, dass Wildbienen in jede Brutzelle Pollen und Nektar als Proviant einbringen und dann darauf ein Ei ablegen. Knapp die Hälfte der Wildbienen sind Spezialisten, die ihre Nahrung auf einer einzigen Pflanzengattung oder –familie sammeln.

Im Unterschied zu den Honigbienen sind die meisten Wildbienen Einzelgänger und leben nicht in einem Staat. Sie sind wichtige Bestäuber von Wild- und Nutzpflanzen. Die Verarmung der natürlichen Lebensräume nimmt vielen Wildbienen ihre Lebensgrundlage. Pestizide in Landwirtschaft und Gärten verschärfen die Situation zusätzlich. Rund die Hälfte der in der Schweiz vorkommenden Wildbienen-Arten stehen auf der roten Liste der bedrohten Arten. Deshalb ist es wichtig, den Standorten mit Vorkommen von Wildbienen Sorge zu tragen. Helfen wir ihnen im Garten und in der Landschaft mit naturnahen Lebensräumen, mit einem grossen Blütenangebot an einheimischen Pflanzen und vielen Kleinstrukturen.