Der dreifache Eidgenosse zu Gast beim SK Zofingen

PA/ Eine Schwingerische Bereicherung war das Training des 3-fachen Eidgenossen Mathis Marcel aus Büren NW am 08. Januar im Schwingkeller des SK Zofingen. Auch die zugestossenen Gäste erfreuten sich der Ruhigen Art des Gasttrainers. 22 Jahre durfte er ohne grössere Verletzungen den Schwingsport betreiben. Nebst dem Ehrenplatz am Eidgenössischen in Zug 2019, erreichte er 56 Kränze. Glücklich sämtliche Kränze von allen Bergkranzfesten und von allen Teilverbandsfesten alle Kränze erkämpft zu haben, trat er im September 2019 auf dem Allweg von seiner Schwingerlaufbahn zurück. Seither nimmt er es ruhiger und geniesst die Zeit, so freute es den 13 Aktiv Schwingern im Schwingkeller Zofingen, dass er Anfrage für ein Training gefolgt ist. Er hat sich in all den Jahren eine eigene Schwingweise angeeignet. Neben dem Übersprung Fussstich, zeigte er am Boden seine Technik, Todesrolle wie er Sie nennt. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.