(ab) Im Rahmen des 500 Jahre Reformations-Jubiläums fand am Sonntag, 22. Oktober, in der reformierten Kirche in Möhlin eine musikalische Soirée statt mit Anekdoten, historischen Hintergründen und Musik aus der Reformation zum Thema: „Dem Doctor Martin Luther aufs Maul geschaut“.

Als Erzähler und für die Erläuterungen wirkten mit: Paul Strahm, welcher schon mehrmals in Möhlin aufgetreten war, sowie Pfr. Dr. Reiner Jansen.

Musikalisch umrahmt wurde der teils besinnliche, teils heitere Abend mit Musik aus der frühen Neuzeit, gespielt von Heidi Kläsi, Flöte, und Ursula Maurer, Gitarre.

Das grosse, in ökumenischer Verbundenheit gefeierte Reformationfest wird in der reformierten Kirche Möhlin am Sonntag, 5. November um 10 Uhr mit einem anschliessenden Imbiss (Suppe, Wähen und Kuchenbuffet) gefeiert. Alle sind dazu herzlich eingeladen!