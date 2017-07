Ein bayerisches Erlebnis der Extraklasse in der Altstadt am Platzl ist das berühmte Hofbräuhaus. Ursprünglich eine Brauerei, heute ein weltbekannter Bierpalast. Hier trägt man Lederhosen und Dirndl, hier trinkt man Münchner Bier aus Literkrügen, den typischen Maßkrügen. Und isst dazu traditionelle, deftig-herzhafte Spezialitäten garniert mit einem unendlichen Maß an bayerischer Gemütlichkeit. Im wahrscheinlich größten Bierausschank der Welt sorgen ca. 30.000 Gäste täglich für ein volles Haus und großartig-bierselige Stimmung.