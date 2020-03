Dank für 10 Jahre Präsidium und 14 Jahre Vorstand

Kürzlich trafen sich die Landfrauen Stüsslingen-Rohr zur 72. GV. Die Präsidentin begrüsste 27 Frauen, die sich an den frühlingshaft dekorierten Tischen eingefunden hatten. Traditionsgemäss stimmte man sich mit dem Landfrauenlied auf den Abend ein. Als der Jahresbericht 2019 verlesen wurde, erinnerte man sich an ein vielseitiges Vereinsjahr. Beispielsweise besuchte man das Freilichttheater in Erlinsbach, und den Weihnachtsmarkt in Biel. Im August genossen wir zusammen mit dem kath. Frauenforum einen herrlichen Sommerabend mit Spaziergang, Grillplausch und Sagen aus Stüsslingen und Rohr. Im Dezember schaute der Samichlaus wiedermal vorbei und wusste über einige Vereinsmitglieder zu berichten… Der Blick aufs neue Jahresprogramm verspricht unter anderem einen Ausflug ins Läckerlihuus, ein Grillplausch auf der Schafmatt und vieles mehr. Weiter wurde – aufgrund verschiedener Nachfragen – darüber abgestimmt, ob es im Frühling 2021 wieder einen Landfrauen Brunch geben soll. Die grosse Mehrheit stimmte zu. Der Kassabericht schloss mit einer Vermögenszunahme, was wohl auf die positive Abrechnung an der Martinschilbi zurückzuführen ist!

Bei den Traktanden Demissionen/ Mutationen gab es Diverses zu berichten: nebst einem Vereins-/ Revisorenaustritt war erfreulicherweise ein neues Schnuppermitglied zu verzeichnen. Auch im Vorstand gab es Veränderungen. Sylvia Widmer demissionierte nach 14 Jahren aus dem Vorstand. Davon amtete sie 10 Jahre als Präsidentin; eine bewundernswerte Leistung! Leider wurde keine neue Präsidentin gefunden, dafür zwei neue Vorstandsmitglieder. Die sechs Frauen sind sich einig, dass sie den Landfrauenverein gemeinsam und mit viel Engagement erfolgreich weiterführen werden! Der Vorstand wurde wie folgt bestätigt: Kasse: Franziska Grüniger (bisher), Aktuarin: Natascha Fischer (bisher), Beisitzerinnen: Maria Wittwer (bisher), Käthy Eugster (bisher), Sabrina Nowinski und Kerstin Gerber (beide neu).

Zum Schluss des offiziellen Teils wurde Sylvia Widmer noch mit ein paar Dankesworten und Präsenten aus dem Vorstand verabschiedet. Nach dem Schlussapplaus liess man den Abend bei einem feinen Essen und kurzweiligen Gesprächen ausklingen.