Damenturnverein Gunzgen Treffen zum Jubiläum

In diesem Jahr hat der Damenturnverein Lostorf die Ehre gehabt, gleich zwei Jubiläen bei der Generalversammlung feiern zu können. Zum einen „100 Jahre Jugi“ und zum anderen „112 Jahre Damenturnverein“. Das Angebot für die Jugi war schon immer sehr beliebt. Bei der kleinen Jugi konnte aufgrund der grossen Nachfrage, im letzten Jahr sogar eine zweite Gruppe eröffnet werden.



Die anwesenden 50 Mittglieder bekamen bei der Versammlung, durch eine kurze Fotopräsentation von der Präsidentin, einen Rückblick über die Aktivitäten des vorhergegangenen Jahres. Es war genügend Schnee für die Schneeschuhtour im Februar verfügbar. Im Frühling haben alle Frauengruppen am Fun-Parcours zusammen um Medaillen gekämpft. Ein witziger Rätselparcours wurde von den Organisatorinnen für den Bummel vor den Sommerferien ausgedacht. Die Teilnahme an der Chürbisnacht, bot unter anderem, das berühmte „Chürbischili con Carne“ zur Verkostung an. Auch der Adventmarkt durfte nicht fehlen.

Eine zweitägige Vereinsreise nach Sigriswil zum Wellnessen, war das Highlight.Die Teilnahme am Jugitag war für die Jugi, das wichtigste Event des Jahres. Der Damenturnverein veranstaltet dieses Jahr am 6. April im Tissot Velodrom, eine Gruppenpremiere der Gymnaestrada. Hierbei werden qualitativ hohe turnerische Vorführungen von sieben Gruppen vorgestellt. Nicht nur Turnerherzen werden bei diesen Event höher schlagen. Die Jugi wird einen Ausflug auf den Balmberg zu ihrem Jubiläum unternehmen.



Die Präsidentin hat zwölf Turnerinnen für ihren fleissigen Turnbesuch geehrt. Pro Woche werden regelmässig Turnstunden absolviert, die sehr beliebt sind. Zwei der Turnerinnen können auf eine lange Zugehörigkeit des Vereins stolz sein. Ausser den Revisorinnen gab es keine Demissionen. Jedoch konnten diese zwei Vakanzen neu besetzt werden. Die Präsidentin würde sich eine Vizepräsidentin zur Seite wünschen, dessen Stelle bereits seit vielen Jahren leer steht. Die komplett neu gestaltete kostenlose Homepage des Damenturnvereins, wurde bereits vorgestellt. Sie wird schon bald online geschaltet.

Als Unterstützung für das neue Bauprojekt „Stadion“, soll der Betrag, der bei der Verlosung am Ende zusammengekommen ist, dem Turnvereins Lostorf gespendet werden.