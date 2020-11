CVP Herbstausflug der Ortspartei

Traditionsgemäss wurde auch dieses Jahr ein Herbstausflug organisiert und glücklicherweise konnte er auch kurz vor der Einführung der strengen COVID-Richtlinien des Bundes, durchgeführt werden.

Eine muntere Schar, gesichert und geschützt mit Schwimmwesten und Mundschutz, genoss die Fahrt bei schönstem Wetter auf der Aare. Die Fahrt führte von Olten bis zum Kraftwerk Ruppoldingen und gewährte einen ungewöhnlichen Blick vom Wasser auf das nahe Ufer. Durchgeführt wurde die Fahrt von den Pontonieren Olten. Zurück in Olten gab es im malerischen Clubhaus des Ruderclubs Olten etwas Kleines zu Essen und dazu ein Glas feinen Weisswein aus dem Wallis. Was natürlich nicht fehlen durfte, waren die angeregten Diskussionen rund um die Politik in Gemeinde und Kanton. Ein Dank gehört dem Organisator des Anlasses, Gemeinderat Konrad Schenker.