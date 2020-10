Chris Regez & Guitar Mike in Brittnau

Am Donnerstag, 15. Oktober 2020, spielen Chris Regez & Guitar Mike im Gasthof zur Fennern in Brittnau. Die Musikfans dürfen sich auf ein Konzert mit einem abwechslungsreichen Musik-Mix aus Country, Blues und Rock ’n’ Roll freuen.

Alle Musikfans, die der Corona-Tristesse für einen Abend entfliehen möchten, kommen beim Konzert von Chris Regez & Guitar Mike in den Genuss von zwei Sets à je 40 Minuten. Bereits im August waren die beiden Musiker hier zu sehen und zu hören – beim ausverkauften Sommer-Event.

Heisse Gitarrensoli und Storytelling

Mike mit seinen Gitarrensoli unterstützt die «Guitar-Groundwork» von Chris, der die Fans mit Storys zu den Songs in eine andere Welt entführt. Nebst bekannten Hits werden sie auch auserwählte Eigenkompositionen spielen. Der Song «Chill Out» verleiht der Konzertreihe mit mehreren Konzerten den Namen und bedeutet «sich beruhigen». Jetzt ist es 30 Jahre her, dass Chris Regez den Song auf seiner CD «Headin’ West» veröffentlichte, die er damals in Nashville einspielte.

Limitierte Platzzahl für den Schutz

Um die BAG-Vorschriften einzuhalten, können an diesem exklusiven Konzert nur rund 40 Musikfans teilnehmen. Bereits sind nur noch wenige Tickets via Ticketcorner erhältlich.

Kulinarik

Der Gasthof zur Fennern in Brittnau freut sich vor und nach dem Konzert auf Ihren Besuch. Reservationen: 062 557 60 00 und info@gasthof-zur-fennern.ch

((Kasten)) Infos:

Datum: Donnerstag, 15. Oktober 2020

Ort: Gasthof zur Fennern, Brittnau

Türöffnung: 19.30 Uhr / Konzertbeginn: 20.00 Uhr

Eintritt (Vorverkauf Ticketcorner): Fr. 25.00

Link zum Ticketverkauf: www.ticketcorner.ch/artist/chris-regez-guitar-mike/ oder www.chris-regez.ch/tickets

Abendkasse: Fr. 28.00