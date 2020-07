Chris Regez & Gogo: Live in der Garagen-Vinothek Reitnau GmbH

Am Samstag, 25. Juli 2020, spielen Chris Regez & Gogo beim BBQ-Event in Reitnau. Die Gäste dürfen sich schon heute auf ein Konzert mit einem coolen Mix aus Country, Rock'n'Roll und Oldies – und natürlich feinsten Grilladen freuen.

Das Ambiente in der Garagen-Vinothek Reitnau GmbH bietet einen wunderschönen optischen Rahmen für einen gemütlichen Abend mit einem musikalischen Mix aus Country, Rock ‚n‘ Roll und Oldies. Wer diesen Sound mag, kann sich dabei gedanklich von Nashville, via Memphis nach New Orleans bewegen.

Vielleicht wähnen wir uns an diesem Abend auch in der Zeit, in der man sich am Weekend auf einer Farm traf, um in der Scheune zu Live-Musik zu tanzen und zu feiern? Und dabei können sich die Besucherinnen und Besucherinnen natürlich kulinarisch verwöhnen lassen.

Infos:

Datum: Samstag, 25. Juli 2020

Ort: Garagen-Vinothek Reitnau GmbH, Oberdorf 4, 5057 Reitnau

Beginn Welcome-Apéro: 18.00 Uhr

Danach: Barbecue Buffet + Salatbuffet sowie Dessertbuffet und Musik

Reservation: 062 726 25 63

Weitere Infos: www.garagen-vinothek.ch