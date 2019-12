Chris Regez Band: Live am Albisgütli Country-Music-Festival

CRC. Am Samstag, 22. Februar 2020, spielt die Chris Regez Band am legendären 36. Internationalen Country Music Festival Albisgütli in Zürich.

Als Musiker in der CH-Szene bestens bekannt, machte sich Chris Regez, Unterentfelden, nun auch als Autor von Musikromanen einen Namen. Mit seiner 6-köpfigen Band (Chris Regez: Vocals, Guitar; Gogo Frei: Vocals, Guitar; Rolf Hugo: Bass; Dani Knechtli: Keys; Silvio Hürzeler: Drums; Moni Schär; Vocals) und seinem aktuellen Album «Barn Dance» erinnert er an die Zeit, in der man sich in den USA an den Wochenenden auf einer Farm traf, um in der Scheune zu Live-Musik zu feiern und zu tanzen. Dasselbe lässt sich auch im Albisgütli wunderbar tun!

Hauptact kommt aus Nashville

Am längsten Country-Festival der Welt (7. Februar bis 22. März 2020) betreten hochkarätige nationale und internationale Künstler die ehrwürdigen Bretter der Albisgütli-Bühne und sorgen für Stimmung. Im Anschluss an den Auftritt der Chris Regez Band wird der US-Chartstürmer Darryl Worley mit seiner Band die Bühne betreten.

Vorverkauf und Infos

Tickets sind ab sofort hier erhältlich: www.albisguetli.ch/country-music-festival/