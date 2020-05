Bubis terrorisieren die Strassen von Wettingen

Die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal kündigte bereits im Herbst 2018 an, auf der Landstrasse vermehrt Kontrollen in Bezug auf übermässigen Lärm durchzuführen.

Mitte 2019 hat die Fraktion der CVP wegen des Motorenlärms auf Wettingen Strassen eine Motion eingereicht: Der Gemeinderat soll die Regionalpolizei veranlassen, vermehrt Kontrollen durchzuführen, um die massiven Lärmbelästigungen zu unterbinden «und die Lebensqualität wieder zu gewährleisten». Was aus dieser Motion geworden ist, weis ich nicht. Vermutlich nicht viel. Denn an der Problematik hat sich nichts geändert. Im Gegenteil. Der Strassenlärm in Wettingen hat weiter zugenommen. Die meistens jungen Männer mit ihren PS-starken Fahrzeugen terrorisieren weiterhin die Wettinger*innen. Auch Nachts hört man häufig dröhnende Auspuffanlagen, welche vermutlich auch auf deutliche Geschwindigkeitsübertretungen hinweisen. Hinzu kommen die immer zahlreicher werdenden, extrem lauten Motorräder.

Der Gemeinderat muss endlich Druck auf die kantonalen Behörden und den Bund aufbauen. Die Lärmgrenzwerte im Strassenverkehr müssen gesenkt und zu laute Fahrzeuge verboten und ausser Betrieb gesetzt werden. Zudem muss der Regionalpolizei ein Mandat übergeben werden, damit wieder deutlich öfters Kontrollen vorgenommen werden. Hauptsächlich am Wochenende und in der Nacht. Denn so kann und darf es nicht mehr weitergehen.