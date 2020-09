Bienen im Alterszentrum Sunnepark

Wo der Honig herkommt war allen anwesenden Bewohnenden bekannt. Aber wie das Bienenvolk, diese Lebensgemeinschaft funktioniert, da gab es schon noch einige Geheimnisse zu lüften.

Diesem Anliegen widmete sich Franz Berger anlässlich einer Präsentation im Alterszentrum Sunnepark in Egerkingen. Als langjähriger Imker und Experte in der Welt der Bienen, konnte der Kestenholzer Franz Berger aus dem Vollen schöpfen. Er tat dies auf anschauliche Weise, zumeist anhand selbst mitgebrachter Gegenstände. Sogar lebende Tiere waren dabei, natürlich gut verschlossen hinter Glas. Nicht fehlen durfte die Degustation der mitgebrachten Honigmuster.

Bei den anwesenden Bewohnenden kam die Darbietung sehr gut an, was man an den vielen gestellten Fragen und guten Gesprächen erkennen konnte.