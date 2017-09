Vergangene Woche setzten sich 15 Schülerinnen und Schüler der Bezirksschule Rheinfelden während ihrer Projektwoche mit dem Thema Flüchtlinge auseinander. Das Interesse der Jugendlichen war gross und es fanden vielseitige Begegnungen statt.

„Wer von euch hatte denn schon direkten Kontakt mit Flüchtlingen?“. Als die Schülerinnen und Schüler der Bezirksschule Rheinfelden am ersten Tag ihrer Projektwoche mit dieser Frage konfrontiert wurden, war die etwas schüchterne Antwort bis auf wenige Ausnahmen immer die gleiche: „Ich habe zwar schon ein paar Mal einen Flüchtling gesehen, aber gesprochen habe ich noch nie mit einem“. Dies sollte sich bald ändern. Die Schülerinnen und Schüler erhielten während der Projektwoche bei vielfältigen Aktivitäten die Gelegenheit, sich mit geflüchteten Menschen auszutauschen, etwas über deren Herkunftsländer zu erfahren und verschiedene Projekte kennenzulernen. Organisiert wurde die Projektwoche vom Bezirksschullehrer Gianni Werndli in Zusammenarbeit mit „mit.dabei-Fricktal“ und der Zweigstelle des Netzwerks Asyl in Rheinfelden.

Am ersten Tag erfuhren die Jugendlichen viel Wissenswertes über das Asylverfahren in der Schweiz und die gegenwärtige Situation in Eritrea. Drei Asylsuchende aus Eritrea erzählten ihre Geschichte und stellten sich den Fragen der Klasse. Der Dienstag stand ganz im Zeichen der Begegnung: Am Morgen durften die Jugendlichen bei einer „Living Library“ fünf Personen aus Syrien, Ägypten, Afghanistan und Eritrea mit Fragen löchern und der Nachmittag spielten sie Spiele mit Asylsuchenden aus Rheinfelden.

Nach einem Film am Mittwoch stand am Donnerstagmorgen der Besuch im SoKuGarten in Frick an. Die Schülerinnen und Schüler lernten das Projekt von Su Freytag kennen und packten im Garten gemeinsam mit den dort engagierten Flüchtlingen gleich selbst tatkräftig mit an. Am Nachmittag folgte das kulinarische Highlight, als die Schülergruppe gemeinsam mit vier Personen aus Syrien, Afghanistan, Irak und Sri Lanka Gerichte aus deren Heimatländern kochte. Den Abschluss bildete am Freitag ein Ausflug in die Ausstellung „Heimat“ im Stapferhaus Lenzburg.

Die Projektwoche war sowohl für die Schülerinnen und Schüler, als auch für die beteiligten Organisationen und Personen ein grosser Erfolg. Direkte Begegnungen und Information sind wichtig und können helfen, Vorurteile und Ängste abzubauen. Hätte man die Frage nach dem direkten Kontakt mit Flüchtlingen am Ende der Woche noch einmal gestellt, so wäre die Antwort der Jugendlichen bestimmt ganz anders ausgefallen.