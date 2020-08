Begrüssungsfeiern „Schritt für Schritt“

Schule Endingen: Start ins neue Schuljahr an den Standorten Endingen und Unterendingen:

Schritt für Schritt

Alles Lernen passiert in Schritten. Die Lernenden bewegen sich in Zonen der nächsten Entwicklung. Und: Lernen ist ganz wesentlich auch ein sozialer Akt!

Stufe um Stufe

Schön versinnbildlicht wird dies Jahr für Jahr bei der Begrüssungsfeier für die neuen Schülerinnen und Schüler in die Schulgemeinschaft der Primarschule am Standort Endingen:

Sechs Sitzstufen umfasst die Pausenplatz-Arena. Den Schul-Neulingen gehört die erste Reihe. Die ‚Alteingesessenen‘ sitzen auf den Stufen dahinter, von den Zweit hin zu den höher und weiter weg platzierten Dritt- bis Sechstklässlerinnen.

Stück für Stück

Sechs Bestandteile zu einer Topfpflanze bekommen alle ABC-Schützen geschenkt: Tontopf - Wurzelerde - Samen - Abdeckerde - Wasser und eine liebevoll gestaltete Steck-Dekoration.

Nun macht es einfach eurer Pflanze nach, wachst gut in eure Rolle rein und blüht auf! Seid herzlich Willkommen, liebe Erstklässlerinnen und Erstklässler!

Wunsch für Wunsch

Einen Wunsch für jeden Sonnenstrahl wurde den neuen Erstklässlern und Kindergartenkindern am Standort Unterendingen mit auf den Weg gegeben. Noch vor den Sommerferien überlegten sich die älteren Schulkinder, welche Wünsche man jemandem für die Primarschulzeit geben könnte. Tolle Erlebnisse und Momente und viel Spass und Freude am Lernen sind nur einige wenige Beispiele. Ausgerüstet mit all den Sonnenstrahlen, einem grossen Applaus und einem kleinen Willkommensgeschenk wurden die „Neulinge“ herzlich begrüsst. Ganz im Sinne der vielen Wünsche: Allen neuen und auch alten Gesichtern wünschen wir ein erlebnisreiches neues Schuljahr.

(Erich Haller und Patrizia Bäder)