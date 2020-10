BALANCE - Edit Horvath gastiert in der Galerie 23

Edit Horvath setzt sich in ihrer Ausstellung mit den unterschiedlichen Denkweisen innerhalb unserer aktuellen Gesellschaft auseinander: Die Art und Weise, wie wir Menschen auf Veränderungen wie Klimaerwärmung, Ernährung oder andere gesellschaftliche Probleme reagieren. Oft fallen wir von einem Extrem ins andere. Nur selten finden wir einen Mittelweg oder eine Vernünftige Lösung.

Die Collagen und Acrylbilder sind während einem Atelieraufenthalt in Sarlat (Périgord) entstanden. Die Drahtskulpturen hat sie in ihrem Oltner Atelier geschaffen. An der Ausstellung werden zudem noch frühere Werke der Künstlerin aus der Serie „Scarpe Diem“ präsentiert.

Edit Horvath wurde 1967 in Budapest geboren, wo sie ihre Jugendzeit verbrachte und danach ihre Ausbildung zur Biomedizinischen Analytikerin absolvierte. 1992 siedelte sie in die Schweiz über und begann neben ihrer Forschungstätigkeit für die Universität Zürich mit der Malerei. Nebenbei bildete sie sich an der Kunstgewerbeschule Zürich weiter. In den ersten Jahren ihres künstlerischen Schaffens beschäftigte sie sich vorwiegend mit der Öltechnik.

2004 eröffnete sie in Hombrechtikon die Galerie Artischocke (Kunstgalerie und Floral Design). Neben einer Dauerausstellung ihrer eigenen Werke, bekamen andere Künstler die Gelegenheit ihre Bilder einem breiten Publikum vorzustellen. Lesungen und Konzerte rundeten das Angebot der Galerie ab.

Von 2008-2011 lebte sie in Tansania, wo sie für das Schweizer Tropeninstitut ein Labor aufbaute. Wieder zurück in der Schweiz begann sie damit, ihre Eindrücke künstlerisch zu verarbeiten. Dabei entwickelte sie ihre Arbeitsweise und ihren Stil permanent weiter. Neben der Malerei nimmt die Fotografie in Edit Horvaths künstlerischem Schaffen einen immer grösseren Stellenwert ein. Zur Stimulierung ihrer Kreativität begibt sie sich regelmässig auf ausgedehntere Entdeckungsreisen ins Ausland. Zusammen mit Ihrem Partner entwickelt sie innovative Kochbücher, welche in der Galerie aufliegen.

Die Ausstellung in der Galerie 23 (Baslerstrasse 23, Olten) ist vom 6. - 29. November 2020 geöffnet.

Vernissage: Freitag, 6. November, 18.30 - 21.00

Musikalische Einführung: Michael Erni, Klassische Gitarre

Finissage: Sonntag, 29. November, 15.00 - 18.00